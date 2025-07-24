Відбір на Євробаскет-2027: коли і з ким гратиме жіноча збірна України
Синьо-жовті перший матч проведуть 12 листопада
близько 1 години тому
FIBA оприлюднила календар першого раунду відбору на жіночий чемпіонат Європи 2027 року.
Жіноча збірна України виступатиме у групі Е, де її суперницями стали Чорногорія, Болгарія та Азербайджан.
Перші матчі кваліфікації відбудуться:
9–19 листопада 2025 року
8–18 березня 2026 року
Календар матчів у групі Е:
12 листопада
Азербайджан – Болгарія
Чорногорія – Україна
15 листопада
Україна – Болгарія
Азербайджан – Чорногорія
18 листопада
Україна – Азербайджан
Болгарія – Чорногорія
11 березня
Болгарія – Азербайджан
Україна – Чорногорія
14 березня
Болгарія – Україна
Чорногорія – Азербайджан
17 березня
Чорногорія – Болгарія
Азербайджан – Україна
Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.
Україна програла всі матчі на Євробаскеті U-20 та посіла останнє місце в Дивізіоні А.