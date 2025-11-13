Відбулося жеребкування першого етапу Кубка України
У змаганнях братимуть участь 12 команд
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
Відбулося жеребкування першого етапу Кубка України. У змаганнях візьмуть участь 12 клубів – всі представники Суперліги, а також ДіДіБао з Вищої ліги та Чайка-ВМСУ з Першої ліги.
Кубок України. 1-й етап
Дніпро – Чайка-ВСМУ
Рівне-ОШВСМ – Старий Луцьк
Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи
Ніко-Баскет – Запоріжжя
Київ-Баскет – ДіДіБао
Кривбас – Харківські Соколи
Нагадаємо, що збірна України перемогла на старті кваліфікації Євробаскету-2027.