Влучний триочковий Букера приніс перемогу Фініксу над Оклахомою
Лейкерс вирвали перемогу у Мемфіса
близько 2 годин тому
4-5 січня в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися вісім матчів.
Клівленд поступився Детройту (110:114), незважаючи на 30 очок захисника Донована Мітчелла.
Фінікс впорався з Оклахомою (108:105), переможним став триочковий Девіна Букера за 0,7 секунд до кінця матчу.
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Детройт 110:114 (28:19, 28:47, 26:21, 28:27)
Орландо – Індіана 135:127 (28:36, 41:22, 38:42, 28:27)
Бруклін – Денвер 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31)
Вашингтон – Міннесота 115:141 (28:38, 30:35, 21:35, 36:33)
Майамі – Новий Орлеан 125:106 (43:39, 27:23, 23:15, 32:29)
Фінікс – Оклахома-Сіті 108:105 (20:26, 22:23, 32:24, 34:32)
Сакраменто – Мілуокі 98:115 (26:28, 18:34, 25:23, 29:30)
Лейкерс – Мемфіс 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27)