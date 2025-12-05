Денис Сєдашов

Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) ухвалив рішення продовжити відсторонення клубів та національних команд росії та білорусі від участі у змаганнях під егідою організації. Про це повідомляє пресслужба FIBA.

Наступне засідання організації заплановане на середину лютого 2026 року.

Нагадаємо, що національні збірні росії та білорусі не беруть участь у матчах під егідою FIBA з 2022 року.

Збірна України після вдалого старту у кваліфікації чемпіонату світу піднялася у рейтингу FIBA.