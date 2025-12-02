Денис Сєдашов

Капітанка жіночої збірної України Аліна Ягупова припинила співпрацю з іспанською Валенсією, розірвавши контракт за обопільною згодою. Угода баскетболістки була чинна до завершення поточного сезону. Повідомляє ondacero.es.

Ягупова приєдналася до Валенсії у січні 2024 року. Разом із клубом українка здобула два чемпіонські титули Іспанії (2024 та 2025 роки), виграла Кубок Іспанії та Суперкубок (обидва — 2024 року), а також допомогла Валенсі» вперше пробитися до півфіналу жіночої Євроліги.

За час виступів у складі іспанської команди Аліна Ягупова зіграла 86 матчів у всіх турнірах. Її середні показники становили 10,7 очка, 3 передачі та 1,5 перехоплення за гру.

