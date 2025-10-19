Шульга – в ростері фарм-клубу Бостона на G-лігу
Влітку українець підписав двосторонній контракт із Селтікс
близько 2 годин тому
Максим Шульга / Фото - Facebook
Український атакуючий захисник Максим Шульга потрапив в ростер Мен Селтікс на G-лігу. Про це повідомляє журналістка Ноа Далзелл.
Ця команда – фарм-клуб Бостона. Влітку українець підписав двосторонній контракт із Селтікс.
Нагадаємо, 23-річний баскетболіст, який останні два роки грав за університетську команду VCU, був задрафтований Бостоном під 57-м загальним номером.
Раніше Шульга дебютував за Бостон у передсезонних матчах.