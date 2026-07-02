Збірна України обіграла Грузію та вийшла до наступної стадії відбору на ЧС-2027
Команда Багатскіса розгромила своїх суперників у Ризі
близько 1 години томуПідписатися в
Збірна України з баскетболу зіграла пʼятий матч першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Команда Айнарса Багатскіса з рахунком 95:76 обіграли Грузію.
Перемога гарантувала українцям місце в наступній стадії кваліфікації.
Номінально домашній матч відбувся на Xiaomi Arena у Ризі.
До другого етапу виходять три найкращі збірні групи, а результати першого раунду повністю переносяться далі. Останній матч першого раунду Україна зіграє проти Данії 5 липня.
ЧС-2027. Європейська кваліфікація. Перший раунд. Група А
Україна – Грузія 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)
До другого етапу виходять три найкращі збірні групи, а результати першого раунду повністю переносяться далі. Останній матч першого раунду Україна зіграє проти Данії 5 липня.