Збірна України оголосила склад на матч проти Грузії у відборі на ЧС-2027
Багатскіс назвав імена 12 баскетболістів
27 хвилин томуПідписатися в
Тренерський штаб національної збірної України з баскетболу визначив фінальну заявку з 12 гравців на поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти команди Грузії.
Зустріч відбудеться у Ризі на майданчику Xiaomi Arena о 18:30.
До підсумкового ростеру увійшли:
Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).
Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія).
Центрові: Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль).
Поза заявкою на це протистояння тренерський штаб під керівництвом Айнарса Багатскіса залишив захисників Михайла Бублика, Єгора Сушкіна та бігмена Данііла Сипала.
«Мені взагалі байдуже на грузинів»: Багатскіс — про налаштування на матч відбору ЧС-2027.