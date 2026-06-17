Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зупинилася за крок від виходу на чемпіонат Європи
У вирішальному матчі синьо-жовті поступилися Естонії
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: ФБУ
Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 не змогла пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи. У вирішальному матчі кваліфікаційного турніру синьо-жовті поступилися команді Естонії з рахунком 15:18.
На шляху українці впевнено розібралися з Данією (17:13), а потім розгромили збірну Греції (21:14).
Україну на цьому турнірі представляли Ілля Кабацюра, Артем Лопухов, Владислав Мустяца та Сергій Старцев.
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла на чемпіонат Європи-2026.