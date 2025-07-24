Збірна України зіграє два спаринги з Нідерландами
Матчі будуть зіграні 24 та 25 липня
31 хвилину тому
Збірна України з баскетболу готується до старту пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.
У рамках підготовки команда проведе два контрольні матчі проти Нідерландів — 24 та 25 липня в Ризі.
Збір національної команди триває з 14 липня на базі Олімпійського центру в Ризі. Там команда зіграє й офіційні матчі серпневої пре-кваліфікації.
Захисники
Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія
Віталій Зотов, Йонава, Литва
Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія
Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія
Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна
Егор Сушкін, Київ-Баскет, Україна
Форварди
Володимир Конєв, Дніпро, Україна
Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина
Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія
Олександр Липовий, Колоссос, Греція
Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан
Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія
Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США
Центрові
Данііл Сипало, Дніпро, Україна
В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія
Головний тренер — Айнарс Багатскіс
Асистенти — Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс
У рамках підготовки до матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Швейцарії та Словаччини чоловіча збірна України з баскетболу проведе ще два поєдинки в Хорватії. Команда зіграє контрольний матч проти національної збірної Хорватії, а також проведе виставкову гру з клубом Kuntic Academy.
Збірна України отримала суперників у відборі на Євробаскет-2027.