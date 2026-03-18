Володимир Кириченко

Жіноча збірна України з баскетболу зуміла кваліфікуватися до другого раунду відбору на жіночий Євробаскет-2027.

На першому етапі українки здобули три перемоги в шести матчах та увійшли в трійку найкращих збірних серед тих, що посіли треті місця у своїх групах.

SECOND ROUND LOCKED IN 🤩



Who will make it to #EuroBasketWomen 2027? 🌟



🔗: https://t.co/CnVkaKx7re pic.twitter.com/wdWUVK28K7 — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) March 17, 2026

До 17 найкращих команд першого етапу на другому доєднаються ще сім збірних з відбору на чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, збірна України завершила перший раунд кваліфікації на ЧЄ-2027 перемогою над Азербайджаном.