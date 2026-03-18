Збірна України потрапила у другий етап кваліфікації на жіночий Євробаскет-2027
Наші дівчата продовжують шлях у боротьбі за перепустку
близько 3 годин тому
Жіноча збірна України / Фото - ФБУ
Жіноча збірна України з баскетболу зуміла кваліфікуватися до другого раунду відбору на жіночий Євробаскет-2027.
На першому етапі українки здобули три перемоги в шести матчах та увійшли в трійку найкращих збірних серед тих, що посіли треті місця у своїх групах.
До 17 найкращих команд першого етапу на другому доєднаються ще сім збірних з відбору на чемпіонату світу-2026.
Нагадаємо, збірна України завершила перший раунд кваліфікації на ЧЄ-2027 перемогою над Азербайджаном.