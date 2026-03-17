Україна перемогла Азербайджан у відборі на жіночий Євробаскет-2027
Національна жіноча збірна України завершила перший раунд кваліфікації на ЧЄ-2027 перемогою над Азербайджаном.
Українки захопили лідерство з перших хвилин, вигравши стартову чверть 18:6. У другій десятихвилинці перевага «синьо-жовтих» зросла до +20 очок.
Україна виграла три перші ігрових частини, поступившись суперницям лише в останній чверті (14:16).
Найрезультативнішою серед українок стала Христина Кулеша, яка оформила дабл-дабл з 13 очками і 10 підбираннями. Також дабл-дабл у Анастасії Ковтун – 10 очок, 11 підбирань.
Євробаскет-2027. Жінки
Кваліфікація, Група Е
Азербайджан — Україна 55:73 (6:18, 17:21, 16:20, 16:14)
