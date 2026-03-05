Україна піднялася в рейтингу FIBA: відома позиція синьо-жовтих після ігор з Іспанією
Навіть після двох поразок від іспанців «синьо-жовті» зуміли покращити свій статус у світовому табелі про ранги
27 хвилин тому
Чоловіча збірна України з баскетболу покращила своє становище в оновленому світовому рейтингу Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).
Попри дві поразки від Іспанії у березневому вікні кваліфікації ЧС-2027, підопічні Айнарса Багатскіса змогли піднятися на одну сходинку.
Наразі синьо-жовті посідають 39-те місце у світі, маючи в активі 348,2 бала. Україна випередила в списку Йорданію.
Рейтинг FIBA
1. США — 893,8
2. Німеччина — 817,2
3. Сербія — 808,8
4. Франція — 807,7
5. Канада — 806
6. Австралія — 778,5
7. Іспанія — 774,6
8. Аргентина — 755,5
9. Литва — 750,1
10. Бразилія — 750,1
...
39 (+1). Україна — 348,2
Наступний поєдинок Україна проведе 2 липня проти збірної Грузії.
