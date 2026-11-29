Збірна України програла Чорногорії у відборі на ЧС-2027 з баскетболу
Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Шульга, який набрав 17 очок
Чоловіча збірна України з баскетболу поступилася національній команді Чорногорії у матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Номінально домашній для українців поєдинок відбувся в латвійській Ризі. Перша чверть завершилася внічию, після чого гості захопили лідерство та у третій десятихвилинці збільшили перевагу до 9 очок. Підопічні Айнарса Багатскіса зуміли скоротити відставання до мінімуму, проте наприкінці зустрічі чорногорці втримали переможний рахунок.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Шульга, який набрав 17 очок.
Чемпіонат світу-2027. Кваліфікаціяю Другий етап. Група I
Україна — Чорногорія 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22)
Заключні матчі кваліфікації українська збірна проведе у 2027 році —ф 26 лютого на виїзді проти Греції та 1 березня номінально вдома проти Португалії.
Україна поступилася Португалії у відборі на чемпіонат світу-2027.
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