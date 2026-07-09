Денис Сєдашов

Жіноча збірна України U-20 з баскетболу здобула третю перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи з баскетболу у Дивізіоні В. Синьо-жовті перемогли національну команду Румунії.

Ключовою у матчі стала друга чверть, яку українки виграли з розгромним рахунком 22:9. Забезпечивши собі гандикап в 11 очок перед великою перервою, підопічні Ганни Шликової впевнено втримали лідерство до кінця зустрічі.

Найефективнішими у складі збірної України стали — Еліна Синякова, яка оформила дабл-дабл із 29 очками та 12 підбираннями, а також Серафима Тиха, в активі якої 20 очок, 10 передач і 5 підбирань.

Жіночий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Україна — Румунія 81:57 (21:23, 22:9, 18:11, 20:14)

Україна U-20 перемогла Азербайджан на молодіжному ЧЄ з баскетболу.