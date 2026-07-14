Володимир Кириченко

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) зберегла в силі відсторонення російських збірних, яке запровадили у 2022 році, проте для команд з баскетболу 3x3 було зроблено послаблення за рекомендацією МОК. Про це повідомляє прес-служба FIBA.

Нагадаємо, кілька днів тому чоловіча та жіноча збірні Росії (U21) виграли Лігу націй 3х3 – це стало їхнім першим міжнародним стартом після усунення. Перемога у турнірі дає росіянім пряму путівку на Кубок світу (U23) у Китаї.

Однак, як наголосили у прес-службі FIBA, питання про допуск російських спортсменів на цей турнір вирішуватиметься пізніше.

В організації зазначили, що послаблення для формату 3x3 були зроблені виключно за рекомендацією МОК і не стосуються решти збірних Росії.

Нагадаємо, напередодні збірна України з 99 очками переграла Данію та гарантувала собі друге місце у першому раунді відбору на ЧС.