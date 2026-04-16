Денис Сєдашов

Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3x3 серед жіночих команд. Збірна України потрапила до групи D.

Суперницями українок на стадії квартету стануть національні команди Франції, Канади, Японії та Литви.

Згідно з регламентом змагань, до раунду плей-оф вийдуть три найкращі команди з п’яти. Переможець групи отримає пряму путівку до чвертьфіналу, а збірні, що посядуть друге та третє місця, зіграють у матчах 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу-2026 пройде у Варшаві з 1 по 7 червня.

Ягупова виграла Єврокубок у складі Чукуруви Мерсін.