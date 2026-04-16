Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 дізналася суперників на чемпіонаті світу-2026
Українки потрапили до групи D
близько 3 годин тому
Фото: ФБУ
Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3x3 серед жіночих команд. Збірна України потрапила до групи D.
Суперницями українок на стадії квартету стануть національні команди Франції, Канади, Японії та Литви.
Згідно з регламентом змагань, до раунду плей-оф вийдуть три найкращі команди з п’яти. Переможець групи отримає пряму путівку до чвертьфіналу, а збірні, що посядуть друге та третє місця, зіграють у матчах 1/8 фіналу.
Чемпіонат світу-2026 пройде у Варшаві з 1 по 7 червня.
