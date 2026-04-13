близько 3 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк завершив виступи в сезоні НБА 2025/26.
28-річний українець провів 50 матчів у регулярному чемпіонаті, набираючи в середньому 9,4 очка, роблячи 2,5 підбирання і 1,9 асиста.
Михайлюк провів найбільше матчів з сезону-2021/22, коли в складі Торонто взяв участь у 56 іграх.
Для Святослава цей сезон став восьмим в НБА.
Юта посіла останнє 15-те місце на Заході з результатом 22-60.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04