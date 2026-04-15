Київ-Баскет переграв Харківських Соколів у першому матчі 1/2 фіналу Суперліги
Наступний матч команди проведуть 18 квітня
Київ-Баскет здобув перемогу у першому матчі 1/2 фіналу Суперліги GGBET. У поєдинку, що проходив у Дніпрі, кияни виявилися сильнішими за Харківських Соколів.
Найкращим гравцем матчу став захисник киян Єгор Сушкін, який зупинився за крок до трипл-дабла: 21 очко, 7 передач та 7 підбирань.
Завдяки цьому успіху Київ-Баскет повів у серії до двох перемог — 1:0.
Суперліга GGBET. Півфінал. Перший матч
Харківські Соколи — Київ-Баскет 59:68 (16:13, 13:15, 14:26, 16:14)
Наступний матч команди проведуть 18 квітня у Києві.
