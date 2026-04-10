Ягупова виграла Єврокубок у складі Чукуруви Мерсін
Для клубу це перший європейський трофей в історії
26 хвилин тому
Капітан збірної України Аліна Ягупова разом із турецьким клубом Чукурува Мерсін стала переможницею Єврокубка. У фінальному протистоянні за сумою двох матчів команда обіграла грецький Атінаїкос із рахунком 160:157.
У матчі-відповіді Чукурува Мерсін поступилася вдома 75:77, але зберегла перевагу після виїзної перемоги (+5 очок). Для клубу це перший європейський трофей в історії.
Загалом у поточному сезоні Єврокубка українка провела 8 матчів.
