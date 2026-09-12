Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 завершила виступи на чемпіонаті Європи-2026
Синьо-жовті поступилися Азербайджану і Нідерландам
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 завершила виступи на чемпіонаті Європи-2026, зазнавши двох поразок у груповому етапі.
У першому матчі українська команда поступилася збірній Азербайджану з рахунком 7:20. У другій грі, де для виходу до плей-оф була необхідна перемога, українки програли Нідерландам — 14:19.
Нідерланди посіли перше місце в групі, а збірна України припинила участь у турнірі.
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