Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 оголосила склад на чемпіонат Європи-2026
Турнір відбудеться з 11 по 13 вересня
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилася зі складом на чемпіонат Європи-2026.
До заявки команди Віталія Чернія увійшли Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач, Віра Грималюк та Дар’я Кононученко.
Змагання відбудуться з 11 по 13 вересня в бельгійському Антверпені. Збірна України виступатиме у групі B разом із збірними Азербайджану та Нідерландів. Обидва матчі українська команда проведе 12 вересня.
До плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
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