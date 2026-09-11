«Потрібно ставити максимальні цілі»: Черній озвучив завдання збірної України на Євро-2026
Керманич поділився настроєм перед стартом континентальної першості
Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Віталій Черній поділився очікуваннями від виступу команди на чемпіонаті Європи-2026.
На груповому етапі українки зіграють проти збірних Нідерландів та Азербайджану — чинних чемпіонок та срібних призерок континентальної першості відповідно. Слова наводить Суспільне Спорт.
Завжди потрібно налаштовуватися на щось більше. Якщо не ставиш собі максимальних цілей, можна не виходити битися, грати, захищати свою країну і себе як гравчиню. У кожного є своє его, свої професійні якості, які роблять цю людину професіоналом. Потрібно викладатися на повну, а після ігор ми вже можемо розбирати і все інше. Потрібно ставити максимальні цілі й досягати їх.
Для виходу до плей-оф синьо-жовтим необхідно посісти одне з перших двох місць у групі.
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 оголосила склад на чемпіонат Європи-2026.
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