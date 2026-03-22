Денис Сєдашов

На чемпіонаті України з біатлону-2026 у Буковелі визначилися переможці у спринтерських гонках.

У чоловічому спринті золоту медаль здобув Володимир Аксюта, який припустився одного промаху на двох вогневих рубежах. Срібним призером став Тарас Лесюк, а бронзову нагороду виборов Тарас Тарасюк.

Перемогу у жіночому спринті здобула Ірина Тарасюк, яка продемонструвала бездоганну стрільбу. Друге місце посіла Лариса Кондрашова. Трійку призерок замкнула Любов Кип’яченкова — вона отримала бронзу після дискваліфікації Надії Бєлкіної.

У понеділок змагання в Буковелі продовжаться одиночною змішаною естафетою.

Нагадаємо, раніше в межах чемпіонату відбулися індивідуальні гонки, де переможцями стали Антон Дудченко та Любов Кип’яченкова.