Аксюта і Тарасюк виграли спринти на чемпіонаті України в Буковелі
У понеділок змагання продовжаться одиночною змішаною естафетою
близько 1 години тому
На чемпіонаті України з біатлону-2026 у Буковелі визначилися переможці у спринтерських гонках.
У чоловічому спринті золоту медаль здобув Володимир Аксюта, який припустився одного промаху на двох вогневих рубежах. Срібним призером став Тарас Лесюк, а бронзову нагороду виборов Тарас Тарасюк.
Перемогу у жіночому спринті здобула Ірина Тарасюк, яка продемонструвала бездоганну стрільбу. Друге місце посіла Лариса Кондрашова. Трійку призерок замкнула Любов Кип’яченкова — вона отримала бронзу після дискваліфікації Надії Бєлкіної.
У понеділок змагання в Буковелі продовжаться одиночною змішаною естафетою.
Нагадаємо, раніше в межах чемпіонату відбулися індивідуальні гонки, де переможцями стали Антон Дудченко та Любов Кип’яченкова.
