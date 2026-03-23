Володимир Кириченко

22 березня відбулись заключні гонки в рамках Кубка світу з біатлону сезону-2025/26.

За підсумками сезону німецькі спортсмени не зуміли здобути жодної перемоги.

В останній гонці сезону – масстарті в Холменколлені – Філіп Наврат фінішував другим, поступившись Йоган-Олаву Ботну 3,7 секунди.

Німці за весь сезон здобули 2 срібні та 6 бронзових медалей. На Олімпіаді- 2026 збірна Німеччини виграла тільки бронзу в змішаній естафеті.

Попередній антирекорд Німеччини становив три перемоги в сезоні-2020/21, тоді як у найуспішнішу зиму 2007/08 їх було 24.

Вісім подіумів за сезон – це також лише трохи більше половини від попереднього мінімуму – 14 у сезоні-2013/14, а в рекордну зиму 2006/07 таких результатів було 72.

Цього сезону збірна Німеччини фінішувала першою в одиночній змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу в чеському Нове Место, але в підсумку була дискваліфікована через порушення правил поводження зі зброєю на вогневому рубежі з боку Марлен Фіхтнер.

Нагадаємо, українець Віталій Мандзин фінішував 22-м у масстарті на етапі Кубка світу у Холменколлені.