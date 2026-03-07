Без штрафних кіл: Україна у топ-7 чоловічої естафети в Контіолахті
Синьо-жовті використали 8 додаткових патронів
У фінському Контіолахті завершилася чоловіча естафета сьомого етапу Кубка світу-2025/26. Збірна України у складі Богдана Цимбала, Віталія Мандзина, Богдана Борковського та Дмитра Підручного фінішувала на сьомій позиції.
Українці пройшли дистанцію без штрафних кіл, використавши 8 додаткових патронів.
Перемогу здобула збірна Норвегії, друге місце посіла Франція, третє — Швеція.
Кубок світу з біатлону. Результати чоловічої естафети. Контіолахті
1. Норвегія (0+7) 1:13:30.7
2. Франція (0+6) +19.1
3. Швеція (1+10) +48.1
4. Фінляндія (0+6) +53.2
5. США (1+7) +1:23.1
6. Німеччина (2+11) +1:43.0
7. Україна (0+8) +1:51.0
