Визначився склад збірної України на спринтерські гонки етапу Кубка світу в Контіолахті
Без Дудченка та Анастасії Меркушиної
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами чоловічої та жіночої команд на спринтерські гонки першого етапу Кубка світу-2026/27 у фінському Контіолахті.
У чоловічому спринті не виступить Антон Дудченко, який розпочне підготовку до наступного етапу Кубка світу. У жіночій команді гонку пропустить Анастасія Меркушина, яка у п'ятницю посіла 93-тє місце в індивідуальній гонці.
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Жінки (початок — о 17:15 за київським часом)
Христина Дмитренко
Тетяна Тарасюк
Олександра Меркушина
Олена Городна
Обидві гонки відбудуться у неділю, 29 листопада.
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