Денис Сєдашов

Збірна України посіла шосте місце у класичній змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу-2026/27 з біатлону у фінському Контіолахті.

Національну команду в гонці представили Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Олена Городна завершила перший етап на десятій позиції з відставанням менш ніж у хвилину від лідера. На другому етапі Христина Дмитренко безпомилково відпрацювала на вогневих рубежах і підняла збірну на восьмий рядок, скоротивши відрив від топ-5 до шести секунд.

Віталій Мандзин припустився помилок на стрільбі, проте завдяки високій швидкості на дистанції відіграв три позиції та передав естафету п'ятим. На заключному етапі Дмитро Підручний чисто пройшов обидві стрільби та фінішував на шостому місці.

Перемогу здобула збірна Норвегії. Друге місце посіла Франція, трійку призерів замкнула Німеччина.