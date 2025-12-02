Збірна України оголосила склад на чоловічу індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу в Естерсунді
Команда виступатиме у повному складі з п’яти біатлоністів
близько 12 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна України з біатлону оголосила склад на чоловічу індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу в Естерсунді. Команда виставила повний склад із п’яти спортсменів. Повідомляє Суспільне Спорт.
До заявки увійшли:
Артем Тищенко (стартовий номер 3)
Богдан Цимбал (23)
Дмитро Підручний (28)
Віталій Мандзин (41)
Антон Дудченко (79)
Христина Дмитренко — найкраща серед українок в індивідуальній гонці в Естерсунді.
