Дмитренко фінішувала 42-ю у персьюті на етапі Кубка світу в Отепяя
Перемогу в гонці здобула італійка Ліза Віттоцці
Українська біатлоністка Христина Дмитренко фінішувала 42-ю в гонці переслідування на восьмому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2025/26, який проходить в естонському Отепяя.
Українка стартувала з 57-ї позиції, однак змогла значно покращити свій результат по ходу дистанції. Дмитренко відіграла 15 позицій і завершила персьют за крок від залікової зони. На чотирьох вогневих рубежах вона допустила лише дві хиби.
Перемогу в гонці здобула італійка Ліза Віттоцці. Друге місце несподівано посіла представниця Фінляндії Суві Мінккінен, а бронзову нагороду виборола француженка Лу Жанмонно.
Кубок світу з біатлону. Результати жіночої гонки переслідування. Отепяя
1. Ліза Віттоцці (Італія, 1+0+0+1) 33:33.7
2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1+0+0) +26.2
3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) +26.9
...
42. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+1) +4:30.0
Жанмонно достроково виграла Малий кришталевий глобус в спринтерському заліку, Дмитренко замкнула топ-50.
