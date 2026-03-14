Жанмонно достроково виграла Малий кришталевий глобус в спринтерському заліку, Дмитренко замкнула топ-50
Мінккінен втратила теоретичні шанси наздогнати француженку
29 хвилин тому
Представляємо залік жіночих спринтерських гонок Кубка світу з біатлону в сезоні-2025/26.
Француженка Лу Жанмонно достроково виграла Малий кришталевий глобус.
У цьому сезоні залишилась одна спринтерська гонка на етапі в Осло, однак Суві Мінккінен втратила теоретичні шанси наздогнати француженку.
Серед українок в залік увійшла Христина Дмитренко – 50-та позиція.
Кубок світу з біатлону. Залік спринтерських гонок. Жінки
1. Лу Жанмонно (Франція) – 376
2. Суві Мінккінен (Фінляндія) – 285
3. Ганна Еберг (Швеція) – 255
4. Ельвіра Карін Еберґ (Швеція) – 255
5. Ліза Віттоцці (Італія) – 248
6. Марен Кіркейде (Норвегія) – 239
...
50. Христина Дмитренко (Україна) – 32
Нагадаємо, Дмитренко — найкраща серед українок у спринті на етапі Кубка світу в Отепяя.
