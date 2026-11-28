Збірна України фінішувала 18-ю в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Контіолахті
Золото виграла Швеція
Збірна України посіла 18-те місце в одиночній змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу-2026/27 з біатлону у фінському Контіолахті.
Національну команду в сингл-міксті представили Олександра Меркушина та Антон Дудченко. На восьми вогневих рубежах український тандем використав 11 додаткових патронів і заробив два штрафні кола.
Перемогу в гонці здобула збірна Швеції, випередивши національну команду Німеччини майже на три секунди. Трійку призерів замкнула Франція.
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Біатлон. Кубок світу-2026/27. Одиночна змішана естафета. Контіолахті. Фінляндія
1. Швеція (0+5) 36:25.3
2. Німеччина (0+5) +2.9
3. Франція (0+6) +5.3
…
18. Україна (2+11) +3:10.6
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