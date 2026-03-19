Лу Жанмонно стала володаркою Великого кришталевого глобуса
Для француженки це перший подібний титул у кар'єрі
близько 3 годин тому
Французька біатлоністка Лу Жанмонно стала переможницею загального заліку Кубка світу сезону 2025/26. 27-річна спортсменка гарантувала собі Великий кришталевий глобус після спринту в норвезькому Холменколлені.
Жанмонно фінішувала 6-ю, тоді як її найближча переслідувачка Суві Мінккінен посіла 11-те місце.
За дві гонки до завершення сезону розрив між ними становить 216 очок, що робить француженку математично недосяжною. Третє місце в рейтингу посідає шведка Ганна Еберг.
Для Лу Жанмонно це перший Великий кришталевий глобус у кар'єрі.
Олександра Меркушина стала найкращою серед українок у спринті в Холменколлені.
