Дудченко — про виступ у синглміксті: «Взагалі нічого не вийшло»
Українець зазначив, що падіння на спуску додатково погіршило результат
близько 16 годин тому
Український біатлоніст Антон Дудченко прокоментував свій виступ в одиночній змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу в Естерсунді. Слова наводить Суспільне Спорт.
Сьогодні, мені здається, в мене взагалі нічого не вийшло. На стрільбі штрафне коло, на дистанції теж, плюс падіння перед останньою стійкою на спуску. Намагався боротися до останнього, але загалом не зовсім ідеальна картина, як би хотілося.
Говорячи про падіння, Дудченко розповів, що інцидент стався на середині спуску.
Я їхав за італійцем і навіть сам не зрозумів, як це сталося. Там був розбитий поворот, на повороті вже така була каша, сипучка. Напевно, десь лижею зачепився в цій каші – і просто впав.
