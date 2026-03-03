Джима та Меркушина у списку: збірна України оголосила склад на перший етап Кубка світу після Олімпіади
До заявки на фінський Контіолахті увійшли п’ять біатлоністок
близько 6 годин тому
Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц визначив список спортсменок, які представлять країну на першому післяолімпійському етапі Кубка світу. Про це наставник повідомив у коментарі для Суспільне Спорт.
До заявки на етап у фінському Контіолахті увійшли п'ять біатлоністок:
Анастасія Меркушина
Христина Дмитренко
Юлія Джима
Дарина Чалик
Олена Городна
За словами головного тренера, у складі відсутня Олександра Меркушина. Юна біатлоністка наразі зосереджена на виступах на чемпіонаті світу серед юніорів.
Етап у Контіолахті розпочнеться вже у четвер, 5 березня.
Олександра Меркушина володарка срібної медалі юніорського чемпіонату світу з біатлону.
