Денис Сєдашов

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц визначив список спортсменок, які представлять країну на першому післяолімпійському етапі Кубка світу. Про це наставник повідомив у коментарі для Суспільне Спорт.

До заявки на етап у фінському Контіолахті увійшли п'ять біатлоністок:

Анастасія Меркушина

Христина Дмитренко

Юлія Джима

Дарина Чалик

Олена Городна

За словами головного тренера, у складі відсутня Олександра Меркушина. Юна біатлоністка наразі зосереджена на виступах на чемпіонаті світу серед юніорів.

Етап у Контіолахті розпочнеться вже у четвер, 5 березня.

Олександра Меркушина володарка срібної медалі юніорського чемпіонату світу з біатлону.