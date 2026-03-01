Олександра Меркушина володарка срібної медалі юніорського чемпіонату світу з біатлону
Це вже третя нагорода для збірної України на цих змаганнях
близько 4 годин тому
Українська біатлоністка Олександра Меркушина стала віцечемпіонкою світу серед юніорок, виборовши срібну нагороду в індивідуальній гонці.
Меркушина припустилась лише однієї хиби на чотирьох вогневих рубежах. У підсумку українка поступилася лише представниці Франції Теміс Фонтейн, яка пройшла дистанцію швидше.
Результати індивідуальної гонки
1. Теміс Фонтейн (0+0+0+0) 44:42,9
2. Олександра Меркушина (1+0+0+0) +19,5
3. Інка Хамалайнен (0+0+0+2) +49,6
...
15. Тетяна Тарасюк (0+1+0+0) +3:47,7
22. Валерія Шейгас (0+0+1+1) +5:26,7
26. Ксенія Приходько (1+1+0+0) +5:49,8
Це вже третя медаль у скарбничці збірної України на поточному світовому форумі.
