Етап Кубка світу у Гохфільцені. Чоловіча естафета. Відеотрансляція
Україна бігтиме під 9-м номером
близько 2 годин тому
Дмитро Підручний / Фото - Facebook
Сьогодні, 14 грудня, відбудеться чоловіча естафета на етапі Кубка світу з біатлону у Гохфільцені (Австрія).
Початок – о 13.00 за Києвом.
Пряма трансляція доступна на сайті та телеканалі «Суспільне Спорт», а також на місцевих телеканалах «Суспільного».
Україна бігтиме під 9-м номером у складі Богдана Цимбала, Віталія Мандзина, Богдана Борковського та Дмитра Підручного.
Старт-лист:
Україна: Богдан Цимбал – Віталій Мандзин – Богдан Борковський – Дмитро Підручний
Нагадаємо, Мандзин став найкращим серед українців у спринті Кубка світу у Гохфільцені.
