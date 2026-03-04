Денис Сєдашов

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк стала тріумфаторкою сезону 2025/26 у заліку спринтерських гонок юніорського Кубка IBU. Українка офіційно здобула Малий кришталевий глобус у цій дисципліні.

Протягом сезону Тарасюк завоювала дві срібні та одну бронзову нагороди у спринтах на етапах Кубка IBU.

У підсумковому рейтингу українка набрала 326 очок, що дозволило їй лише на 6 балів випередити свою найближчу переслідувачку — латвійку Естере Вольфу.

Церемонія нагородження та вручення почесного трофея відбулася в німецькому Арбері, де завершилася спринтерська гонка у межах юніорського чемпіонату світу.

