Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк стала тріумфаторкою сезону 2025/26 у заліку спринтерських гонок юніорського Кубка IBU. Українка офіційно здобула Малий кришталевий глобус у цій дисципліні.
Протягом сезону Тарасюк завоювала дві срібні та одну бронзову нагороди у спринтах на етапах Кубка IBU.
У підсумковому рейтингу українка набрала 326 очок, що дозволило їй лише на 6 балів випередити свою найближчу переслідувачку — латвійку Естере Вольфу.
Церемонія нагородження та вручення почесного трофея відбулася в німецькому Арбері, де завершилася спринтерська гонка у межах юніорського чемпіонату світу.
