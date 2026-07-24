Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) здолав колишнього претендента на титул Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).

Бій пройшов на арені Max Muay Thai Stadium у Паттайї (Таїланд). Поєдинок тривав сім раундів — Вах відмовився від продовження зустрічі та не вийшов на восьмий раунд.

Пряма трансляція поєдинку не проводилася.

The Gypsy King 𝒓𝒆𝒊𝒈𝒏𝒔 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔 in Pattaya 🤩



Tyson Fury comes out on top by stopping Mariusz Wach after seven hard hitting rounds pic.twitter.com/XwHhICgzRh — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 24, 2026

Виручені від продажу квитків кошти передадуть місцевим благодійним організаціям. За підсумками бою Ф'юрі отримав перший гуманітарний пояс WBC Metta.