Ф'юрі достроково переміг Ваха у Таїланді
Циганський король отримав пояс WBC Metta
близько 2 годин томуПідписатися в
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) здолав колишнього претендента на титул Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).
Бій пройшов на арені Max Muay Thai Stadium у Паттайї (Таїланд). Поєдинок тривав сім раундів — Вах відмовився від продовження зустрічі та не вийшов на восьмий раунд.
Пряма трансляція поєдинку не проводилася.
Виручені від продажу квитків кошти передадуть місцевим благодійним організаціям. За підсумками бою Ф'юрі отримав перший гуманітарний пояс WBC Metta.
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