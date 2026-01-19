Сьома ракетка світу знявся з Australian Open-2026
Він не зміг продовжити матч проти Боржеша
близько 1 години тому
Фелікс Оже-Альясім / Фото - АО-2026
Сьома ракетка світу канадський тенісист Фелікс Оже-Альясім достроково завершив виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії 2026 року.
25-річний канадець знявся під час матчу першого раунду турніру з 46-м номером рейтингу португальцем Нуну Боржешем.
Оже-Альясім поступався 1:2 (6:3, 4:6, 4:6) за сетами, взяв медичну перерву через біль у лівому стегні – і після цього відмовився від продовження матчу.
Тепер у другому колі змагання Боржеш зіграє з переможцем протистояння Хуан-Мануель Серундоло (Аргентина) – Джордан Томпсон (Австралія).
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна упевнено вийшла в друге коло Australian Open-2026.
