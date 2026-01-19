Володимир Кириченко

Сьома ракетка світу канадський тенісист Фелікс Оже-Альясім достроково завершив виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії 2026 року.

25-річний канадець знявся під час матчу першого раунду турніру з 46-м номером рейтингу португальцем Нуну Боржешем.

Оже-Альясім поступався 1:2 (6:3, 4:6, 4:6) за сетами, взяв медичну перерву через біль у лівому стегні – і після цього відмовився від продовження матчу.

Тепер у другому колі змагання Боржеш зіграє з переможцем протистояння Хуан-Мануель Серундоло (Аргентина) – Джордан Томпсон (Австралія).

