Кубок світу в Контіолахті, класична змішана естафета. Відеотрансляція
Початок гонки – о 16.15 за Києвом
Сьогодні, 28 листопада, відбудеться класична змішана естафета на Кубку світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія).
Збірну України у гонці представлять Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.
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Початок гонки – о 16.15, трансляція – на «Суспільне Спорт».
Усі четверо українських біатлоністів дебютували в сезоні в індивідуальній гонці. Найкращий результат показав Мандзин – 18-та позиція, решта не увійшли до залікової зони.
Кубок світу з біатлону-2026/27. Перший етап. Контіолахті, Фінляндія. Одиночна змішана естафета.
Заявка України:
13-1 – Олена Городна
13-2 – Христина Дмитренко
13-3 – Віталій Мандзин
13-4 – Дмитро Підручний
Кубок світу в Контіолахті, одиночна змішана естафета. Відеотрансляція
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