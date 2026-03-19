Підручний достроково завершив міжнародний сезон та пропустить етап у Холменколлені
У біатлоніста виникли проблеми зі здоров'ям
близько 2 годин тому
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не виступить на заключному етапі Кубка світу 2025/26 у норвезькому Голменколлені. Спортсмен повідомив в соціальній мережі про дострокове завершення міжнародних виступів через проблеми зі здоров’ям.
За словами біатлоніста, стан організму не дозволяє йому вийти на старт спринтерської гонки, яка запланована на п’ятницю, 20 березня.
На жаль, міжнародний змагальний сезон 2025/26 для мене завершено
Організм дав збій. До останнього сподівався, що зможу завтра вийти на старт, але сьогодні на тренуванні зрозумів, що проблеми серйозні. В цьому стані я не зможу показати хороший результат і допомогти команді
Маю надію, що зможу відновитися і стартувати на чемпіонаті України в Буковелі наприкінці березня.
Збірна України фінішувала десятою у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Отепяя.
