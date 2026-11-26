Постол проведе поєдинок проти угорця Каналаса
Бій пройде 29 листопада
Колишній чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол (33-6, 12 КО) проведе наступний бій проти 34-річного угорця Давіда Каналаса (16-33, 8 КО). Про це повідомила промоутерська компанія SpartaBox Faniian Promotions.
Шестираундовий поєдинок відбудеться в неділю, 29 листопада, в Ужгороді в межах Міжнародного турніру з боксу, присвяченого Патрульній поліції України.
Для 42-річного українця цей бій стане першим після квітневої невдачі в Броварах, де Постол роздільним рішенням суддів поступився мексиканцю Франциско Сандовалю і втратив титул IBO International.
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