Денис Сєдашов

Український біатлоніст Віталій Мандзин показав найкращий результат серед українців у спринті на заключному етапі Кубка світу в Голменколлені. З одним промахом на вогневих рубежах українець посів 17-те місце. Інші представники збірної України, Богдан Борковський та Богдан Цимбал, не змогли потрапити до топ-60.

Переможцем гонки став норвежець Стурла Легрейд, який подолав дистанцію за 25:21,4 з однією незакритою мішенню. Другу та третю сходинки посіли французи Емільєн Жаклен та Ерік Перро. Останній, попри бронзу в спринті, достроково гарантував собі Великий кришталевий глобус сезону 2025/26.

Кубок світу з біатлону. Результати чоловічого спринту. Холменколлен

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0) 25:21.4

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +3.9

3. Ерік Перро (Франція, 0+1) +4.6

...

17. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:19.7

73. Богдан Борковський (Україна, 2+1) +3:05.0

88. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +3:54.1

Нагадаємо, що лідер збірної Дмитро Підручний завершив виступи у сезоні достроково через проблеми зі здоров’ям.

Програма етапу в Норвегії продовжиться у суботу, 21 березня, жіночою та чоловічою гонками переслідування.