Олександра Меркушина та Мандзин виграли спринти чемпіонату України-2026
Олександра Меркушина та Віталій Мандзин здобули золоті нагороди у спринтерських гонках на чемпіонаті України 2026 з біатлону. Змагання проходять на базі спортивного комплексу в Буковелі.
У жіночому спринті Олександра Меркушина продемонструвала бездоганну стрільбу на двох вогневих рубежах та фінішувала з результатом 21:58,4 хвилини. Друге місце посіла її сестра Анастасія Меркушина, а бронзову нагороду виборола Анна Кривонос.
Чемпіонат України-2026. Спринт. Жінки
1. Олександра Меркушина (0+0) 21:58,4
2. Анастасія Меркушина (1+0) +16,8
3. Анна Кривонос (0+1) +52,0
Віталій Мандзин виборов золото у чоловічому спринті. Спортсмен закрив усі мішені та випередив найближчого суперника на 30 секунд. Срібну нагороду здобув Олександр Пономаренко, бронзову — Тарас Лесюк.
Чемпіонат України-2026. Спринт. Чоловіки
1. Віталій Мандзин (0+0) 25:16,7
2. Олександр Пономаренко (0+0) +35,1
3. Тарас Лесюк (1+1) +37,7
29 березня відбудуться чоловічий та жіночий масстарти.
