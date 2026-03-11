Названо склад збірної України на чоловічий спринт на етап Кубка світу в Отепяя
Гонка відбудеться 12 березня
близько 3 годин тому
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону оприлюднив стартовий лист на спринтерську гонку восьмого етапу Кубка світу, що стартує в естонському Отепяя. Повідомляє Суспільне Спорт.
Україну в цій дисципліні представлять п'ять біатлоністів.
31. Дмитро Підручний
38. Віталій Мандзин
43. Богдан Цимбал
74. Богдан Борковський
81. Артем Тищенко
Гонка запланована на четвер, 12 березня.
