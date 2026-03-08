Підручний — 18-й у масстарті в Контіолахті: результати чоловічої гонки
Перемогу в гонці здобув норвежець Стурла Легрейд
близько 1 години тому
Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний увійшов до топ-20 масстарту на сьомому етапі Кубка світу з біатлону. За підсумками гонки у фінському Контіолахті українець показав 18-й результат.
Підручний припустився двох помилок на вогневих рубежах, використавши по одному штрафному колу. Завдяки чистій стрільбі на останньому рубежі Дмитро піднявся з 20-ї на 17-ту позицію, проте на фінальному відрізку дистанції поступився одним місцем.
Переможцем гонки став норвежець Стурла Легрейд. Друге місце посів француз Ерік Перро, третім фінішував норвежець Ветле Шостад Крістіансен.
Кубок світу з біатлону. Результати чоловічого масстарту. Контіолахті
1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 34:39.7
2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +16.5
3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) +24.1
4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+1+1+0) +28.4
5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+1+0+0) +32.0
6. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+1+0+0) +36.4
...
18. Дмитро Підручний (0+1+1+0) +1:29.1
Наступні старти відбудуться 12 березня в естонському Отепя.
