Стало відомо, скільки заробили українські біатлоністи за виступи в Кубку світу 2025/26
Набільший дохід у Віталія Мандзина
близько 1 години тому
Оприлюднено суми призових виплат українським біатлоністам за підсумками сезону Кубка світу 2025/26. Нарахування здійснювалися за фініші в топ-30 особистих гонок та топ-8 в естафетах.
Найкращим результатом чоловічої збірної стало 7-ме місце Дмитра Підручного в переслідуванні (Обергоф), жіночої — 14-те місце Олександри Меркушиної в спринті. Повідомляє Суспільне Спорт.
Призові чоловічої збірної
Віталій Мандзин — 21 800 євро
Дмитро Підручний — 19 700 євро
Богдан Борковський — 2800 євро
Богдан Цимбал — 2300 євро
Призові жіночої збірної
Олександра Меркушина — 2750 євро
Христина Дмитренко — 2350 євро
Олена Городна — 2250 євро
Мандзин фінішував у топ-20 гонки переслідування в Холменколлені.
Поділитись