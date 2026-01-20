Тренерський штаб визначив склад жіночої збірної України з біатлону на ОІ-2026
До попередньої заявки увійшли п’ять спортсменок
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерський штаб національної збірної України з біатлону визначився зі складом жіночої команди на зимові Олімпійські ігри 2026 року.
Про це повідомив старший тренер жіночої збірної Микола Зоц в коментарі Суспільне Спорт.
До попереднього олімпійського складу увійшли п’ять біатлоністок, тоді як ще одну спортсменку буде включено до заявки в статусі запасної за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.
Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина.
