Україна назвала склад на жіночу естафету етапу Кубка світу в Контіолахті
Гонка відбудеться 8 березня
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначив четвірку спортсменок, які представлять країну в естафетній гонці на сьомому етапі Кубка світу-2025/26 в Контіолахті. Повідомляє Суспільне Спорт.
Анастасія Меркушина — Христина Дмитренко — Дарина Чалик — Олена Городна
Жіноча естафета у фінському Контіолахті запланована на неділю, 8 березня.
